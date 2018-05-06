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Spor

Trabzon evinde dağıldı; 7 gol ve 2 kırmızı kart

Kasımpaşa depalasmanda Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti

06 Mayıs 2018 01:06

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 5-2'lik skorla mağlup oldu. Maçta Okay ve Hubocan kırmızı kart görürken Fırtına, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde ağır bir yara aldı.

Spor Toto Süper Lig´in 32´nci haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa´ya 5-2 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11 ve 74’te Diagne, 22 ve 58’de Trezeguet, 45+1’de Mensah kaydederken, Trabzonspor’un golleri 17 ve 48’inci dakikada Novak’tan geldi.

Kucka ve Hubocan cezalı duruma düştü

Trabzonspor´da Kasımpaşa maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan Juraj Kucka, karşılaşmanın 75´inci dakikasında sarı kartla cezalı duruma düştü. Ayrıca 87´nci dakikada endirekt serbest vuruşu ceza alanından kullanan Hubocan, topu içeride alınca hakem vuruşu tekrar ettirmek istedi. Bu karara topa vurarak tepki gösteren Hubocan doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki Slovak futbolcu gelecek hafta oynanacak olan Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

Ramazan´dan fair play örneği

Karşılaşmanın 75´inci dakikasında Trabzonspor´da Burak Yılmaz´ın kullandığı serbest vuruşta top üsten çıkınca hakem autu gösterdi. Ancak Kasımpaşa´nın kalecisi Ramazan topun kendisinden çıktığını işaret edince karar korner olarak değiştirildi.

 

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