Trabzon en kritik golü attı!

Uzungöl Regülatörü ve Hidroelektrik Santralı İhalesi’ni Bordo-Mavi Enerji kazandı. Başkan Şener, ‘12 milyon YTL’lik gol attık’ dedi



Daha önce ihaleye gireceği açıklanan 2 firma ise dün teklif vermedi. Böylece dünya futbol piyasasında da bir kulüp ilk defa reel sektöre direkt yatırımcı olarak girmiş oldu.

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, "12 milyon YTL'lik gol" attıklarını söyleyerek, "Trabzonspor'un gelirleri 2 kat artacak. Kısacası 12 milyon YTL'lik bir gol attık" dedi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) gerekli belgeleri kendilerine teslim ettikten sonra projeye başlayacaklarını kaydeden Şener, "Aslında HES'in yapılacağı yer, SİT alanı olduğu için bu iş riskli bir iş. Ancak Trabzonspor, kamu yararına bir şirket olduğu için orada gerekli izinleri kolaylıkla alacaktır. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bundan sonra su kullanım anlaşması yapılacak, lisans alınacak, sonra proje kredilendirilecek. Bunların hepsini yaparız, ancak yabancı bir ortak almamız lazım. Bence en önemli madde bu. Zaten bu mezuniyet projem, ben de denetlerim. Trabzonspor ekonomik olarak duble yaptı. Yani ikiye katladı. Türkiye'de bir spor kulübünün yaptığı bir ilktir bu" dedi.



25 milyon dolar aranıyor



Projenin yapımına geçilmesi için yasal prosedürlerin tamamlanması beklenecek ve bu sürenin de 3 ayı bulması bekleniyor. Santral yapımının 2 yılda tamamlanacağını söyleyen Trabzonspor Genel Sekreter Hasan Yener ise, "Sonraki 3 yılın gelirleri, bu projeyi yaparken kullandığımız kredinin geri dönüşü olacak. Yani toplam 5 yıl sonra Trabzonspor kasasına yıllık olarak en az 12 milyon YTL koyacak" diye konuştu. Trabzonspor yönetimi 24 megavat'lık santralın yapımı için öncelikle 25 milyon dolarlık bir kredi temin etmek için çalışacak.



Ancak bu kriz ortamında Trabzon yönetiminin bu krediyi bulması pek de kolay olmayacak.

Futbol ekonomisti ve bankacı Tuğrul Akşar ise, 25 milyon dolara santralın yapılmasının zor olduğunu söyledi. Akşar, "1 megavat'lık üretim için en az 2 milyon euro gerekir. Trabzonspor'un 24 megavat'lık santralı için en az 45 milyon euro kaynak lazım" dedi.



Akşar, Trabzonspor'un en az 10 yıllık bir kredi bulması gerektiğini belirtirken, dolar bazında gerekli kaynağın yıllık faizinin ise yüzde 14-15 olacağını kaydetti.



Projede geç kalındı



Akşar, "Bu projeye 6-7 ay önce başlansaydı iyi bir iş diyebilirdim ama geç kalındı" dedi.

Santralın yapımı için nasıl bir yol izleyeceği ise henüz belli değil. Trabzonspor Başkanı Sadri Şener dahil, kulüp yönetiminde Necmettin Aytekin, Muammer Saka ve Dursun Köse gibi inşaat ve santral işi yapan isimler bulunuyor. Kulüp ya kendi içinde bir yapı kuracak ya da bu hizmeti dışardan alacak.



Santralın 7 yılın sonunda maliyetini karşılayıp kulübe kâr bırakacak hale gelmesi bekleniyor. Devlet, santralda üretilecek elektriğin garantili alıcısı olacak. Ancak talep gelmesi halinde özel şirketlere de buradan elektrik satış yapılabilecek.



Santralın kurulacağı Uzungöl bölgesi SİT alanı içinde kalmasına karşın, hem yöre halkı hem de Uzungöl belediye yönetimi, daha önce yaptıkları açıklamalarda santrala karşı çıkmayacaklarını söylemişlerdi. 12 milyon doları döviz olmak üzere toplam 54 milyon YTL borcu bulunan Trabzonspor'un 2008 bütçesi 60 milyon YTL.

