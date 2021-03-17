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Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden 'Andımız' açıklaması: Zaman olarak örtüşmesi tamamen tesadüf

17 Mart 2021 16:30

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, kentteki uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen malzemelerin sergilendiği sırada mermilerle yazılan "Andımız" yazısıyla ilgili açıklama yaptı.

AndımızTrabzonTrabzon İl EmniyetAndımız Var
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