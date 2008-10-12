Trabzon derbiye kilitlendi

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Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, 3 büyüklerde yaşanan çalkantıların kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi.

12 Ekim 2008 03:00


Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, 3 büyüklerde yaşanan çalkantıların kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi.

Galatasaray ile 6 puan değerinde bir maç oynayacaklarını ifade eden Yener, öncelikli hedeflerinin sahadan kaybetmeden ayrılmak olduğunu, 3 puan almaları halinde ise bunun mükemmel olacağını belirtti.

Trabzonspor Genel Sekreteri Hasan Yener, 19 Ekim Pazar günü Galatasaray ile oynayacakları müsabakanın ligin geleceği açısından çok önemli bir maç olduğunu belirterek, "Bu maçlarda sizin kazandığınız 3 puanın yanında rakibin kaybettiği 3 puanı da yan yana koyarsanız 6 puan değerinde olan maçlardır.

Galatasaray, kendi evinde oynayacağı bu maçı kaybetmek istemeyecektir. Trabzonspor, bu yıl oynadığı futbolla İstanbul'da oynanacak olan karşılaşmayı da kazanabilecek güçtedir. Futbolcu arkadaşlarımız, bu maça gayet iyi bir şekilde hazırlanıyorlar. Bizim öncelikli amacımız bu maçtan kaybetmeden ayrılmak. 3 puan alırsak da mükemmel olur. Biz Trabzonspor olarak zirve yarışında hep olmak istiyoruz. Bunu da sezon sonuna kadar kovalayacağız" diye konuştu.

3 büyüklerde yaşanan çalkantıların kendileri için bir avantaj olduğunu söyleyen Yener, "Camialarda yaşanan çalkantılar mutlaka o camianın tümüne zarar verir. Biz göreve geldiğimiz günden beri teknik kadroya inanmıştık ve güvenmiştik.

Ersun Yanal, bu işi en iyi bilen hocalardan biri. Türkiye'de profesyonel ve bilimsel anlamda en iyi antrene edilen takım Trabzonspor. Sakatlıklar yok denecek kadar az. Özellikle adale sakatlıkları yok. Bu da Trabzonspor'un iyi çalıştırıldığını gösteriyor. Biz Ersun Yanal'dan ve teknik ekibinden memnunuz" dedi.

Antrenman ve güç eksiği bulunan İbrahim Yattara'nın yapılacak olan kontrollerden sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağını belirten Yener, "Yattara'nın takımla birlikte çalışmalara başladıktan sonra Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağına hocamız karar verecek" diye konuştu.

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