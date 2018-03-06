Trabzon deplasmanında sakatlanan Adriano'nun durumu belli oldu

Beşiktaş'ta Brezilyalı sol bek Adriano'nun gözüne aldığı darbe Siyah Beyazlı teknik ekibi ve taraftarları korkutmuştu.



64. dakikada maçın 0-0 devam ettiği anlarda sol kanattan bindiren Adriano, Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira'yı geçmeye çalışırken Porrtekizli bekin eli Adriano'nun gözüne gelmişti. Başarılı sol bek acı içinde yerde kalırken hakem Halis Özkahya ise pozisyona 'Devam' kararı vermişti.

Sorun yok, maça çıkabilir

33 yaşındaki oyuncu ise gözündeki problemden ötürü oyuna devam edemeyerek yerini Caner Erkin'e bırakmıştı. Adriano'nun gözüne bandaj tedavisi uıygulandığı da dikkat çekti. Brezilyalı oyuncu için tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı ve cumartesi akşamı oynanacak olan Gençlerbirliği maçın forma giyebileceği öğrenildi.