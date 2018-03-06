T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzon deplasmanında sakatlanan Adriano'nun durumu belli oldu

Brezilyalı oyuncu, gözünden sakatlanıp oyundan çıkmıştı

06 Mart 2018 01:57

Beşiktaş'ta Brezilyalı sol bek Adriano'nun gözüne aldığı darbe Siyah Beyazlı teknik ekibi ve taraftarları korkutmuştu.

64. dakikada maçın 0-0 devam ettiği anlarda sol kanattan bindiren Adriano, Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira'yı geçmeye çalışırken Porrtekizli bekin eli Adriano'nun gözüne gelmişti. Başarılı sol bek acı içinde yerde kalırken hakem Halis Özkahya ise pozisyona 'Devam' kararı vermişti.

Sorun yok, maça çıkabilir

33 yaşındaki oyuncu ise gözündeki problemden ötürü oyuna devam edemeyerek yerini Caner Erkin'e bırakmıştı. Adriano'nun gözüne bandaj tedavisi uıygulandığı da dikkat çekti. Brezilyalı oyuncu için tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı ve cumartesi akşamı oynanacak olan Gençlerbirliği maçın forma giyebileceği öğrenildi.

ETİKETLER

AdrianoBeşiktaşTrabzonsporsakatlıkson dakika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24