Trabzon'da zam protestosu: Halk faturalarını ödeyemez hale geldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı Eğitim-İş, Genel Sağlık-İş, Tarım Orman-İş ve Büro-İş sendikaları, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde zamları protesto etti. Atatürk Parkı'nda eylemde basın açıklamasını Eğitim-İş Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık yaptı.

Gazete Duvar'ın haberine göre açıklamada ilk konuşmayı yapan Tamer Özlü, “Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon ve üst üste gelen zamlarla halkımız her geçen gün alım gücünü kaybetmiş, yoksullaşmış, en temel ihtiyaçlarımız olan elektrik, doğal gaz, su faturalarını ödeyemez hale gelmiştir” dedi.

“Üretim maliyetlerinin artması tüketiciyi de olumsuz etkilemiş, pazardan aldığı sebze ve meyveyi bile taneyle alır hale gelmiştir” diyen Özlü, “Kamu emekçileri ve halkımız adeta hayatta kalma mücadelesi içine girmiştir” şeklinde konuştu. Özlü açıklamasında, “yoksulluğa, hayat pahalılığı ve zamlara, liyakatsiz ve yandaş atamalara karşı olduklarını” vurgularken, özlük haklarını korumak için bu protestoları yaptıklarını ifade etti.

"Türkiye’de gerçek işsizlik oranı yüzde 12 değil, yüzde 35’in üzerindedir"

Tamer Özlü'den sonra konuşan Birleşik Kamu-İş Genel Başkan Mehmet Balık ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik ve enflasyon verilerinin gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Balık, “TÜİK’in işsizlik oranlarını hesaplama yöntemine göre, 51 milyon ne işte ne de istihdamda olmak isteyen nüfus bulunmaktadır. 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı ise 22,6 olarak gerçekleşti. Ancak yıllarca iş arayan, iş aramaktan artık umudunu kaybeden genç nüfus işsizlik rakamlarına dâhil edilmemektedir. Bu hesaba göre Türkiye’de gerçek işsizlik oranı yüzde 12 değil, yüzde 35’in üzerindedir” dedi.

Memur ve emekli maaşlarının zamlar karşısında eridiğini ifade eden Balık, alım gücünün düşüşe geçtiğini vurguladı.

Akaryakıt, gıda, ulaşım, teknoloji alanındaki zamların alım gücünü büyük oranda etkilediğini söyleyen Mehmet Balık, bunun önüne geçebilmenin tek yolunun üretim olduğunu söyledi.