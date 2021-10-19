Trabzon’da linç girişimi: 'Terörist' iddiası üzerine saldırıya uğradılar

Trabzon’da yolda yürüyen kişi, 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Dövülen kişinin, kendisine saldıranların 'terörist' olduğunu öne sürmesi üzerine çevrede toplananlar 4 şüpheliyi linç etmek istedi. Polisin araya girerek uyardığı kalabalık dağıldı. saldırgan grubun terörle herhangi bir bağlantısının olmadığı tespit edildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda meydana geldi.

Kimliği açıklanmayan kişi, parkı çevreleyen kaldırımda yürürken yanına yaklaşan 61 ADN 646 plakalı otomobilden inen 1’i kadın, 4 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan kişi saldırganların ‘terörist’ olduğunu öne sürmesinin ardından bölgede toplanan kalabalık, saldırganları linç etmek istedi.

Polisin araya girmesiyle gerginlik önlendi. Gruptakiler, farklı polis araçlarına bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Yapılan araştırmada saldırgan grubun terörle herhangi bir bağlantısının olmadığı tespit edildi. (DHA)