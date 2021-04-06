Trabzon'da kazanan yok

Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği rabiki Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, net fırsatlardan yararlanamazken; Ekuban ve Baker'ın şutları ise direkten döndü. Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, yaptığı kurtarışlarla takımına bir puanı kazandıran isim oldu.

Trabzonspor maça hızlı başladı. Ancak golü bulan Kayserispor oldu. Henrique'nin soldan ön direğe çıkardığı topu Muğdat Çelik, tek vuruşla ağlarla buluşturdu.

Golün ardından Trabzonspor ataklarını sıklaştırdı. Aradığı golü ise 29. dakikada buldu. 3 dakika önce net bir gol fırsatından yararlanamayan Bakasetas, bu kez affetmedi: 1-1.

Trabzonspor, eşitliği bulduktan sonra oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktı. Konuk ekip, ani ataklarla sonuca gitmeye çalışsa da atakları cılız kaldı. Buna karşın, Nwakaeme, Djaniny ve Bakesetas ile gole yaklaşan Fırtına'nın Ekuban ve Baker ile iki şutu direkten döndü.

Trabzonspor'un üstün oynayıp galibiyet için her yolu deneyip sadece galibiyet golünü bulamadığı maç 1-1 sona erdi. Kayserispor kalecisi 18 yaşındaki Doğan Alemdar yaptığı 10 kurtarışla maçın flaş ismi oldu.

Trabzonspor, son 5 maçta üçüncü kez sahadan beraberlikle ayrılırken; bu maçlarda 6 puan topladı. Bordo-mavililer, puanını 57'ye çıkardı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor ise puanını 33'e çıkardı.