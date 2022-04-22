Trabzon’da kadın cinayeti: Çay bahçesinde boşanma aşamasındaki eşini kafasından vurarak öldürdü!

Azerbaycan uyruklu Turana Umayev (38), parkta çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev (34) tarafından tabancayla başından vurularak katledildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev (34), boşanmak üzere olduğu eşi Turana Umayewa (38) ile çay bahçesinde uluştu. Çift bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Elvin Umayev, barışmaya geldiğini ve çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşi Turana Umayewa'yı belinden çıkardığı tabancası ile kafasına tek el ateş ederek öldürdü.

Elvin Umayev, olay yerinde gelen polis ekiplerine teslim oldu. Elvin Umayev'in 10 yıl önce cezaevine girdiği ve 4 ay önce de tahliye olduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Turana Umayena'nın cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.