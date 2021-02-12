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Evde cesetleri bulunmuştu; Kamil İkinci'nin eşini silahla öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı

12 Şubat 2021 12:57

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bu sabah evlerinde ölü olarak bulunan genç çiftin ölümünde, Kamil İkinci'nin 7 ay önce evlendiği eşi ile evlerinde tartıştıktan sonra önce silahla eşini öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirlendi.

Çaykara ilçesinin Hurmalık mahallesi Kamil ve Zeynep İkinci çifti bugün çalıştıkları Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki işlerine gitmeyince arkadaşları ikisini de telefonla aradı. Telefonları çalıp açan olmayınca 35 yaşındaki güvenlikçi Kâmil İkinci ve aynı hastanede hemşire olarak çalışan 32 yaşındaki eşi Zeynep İkinci'nin yakınlarına haber verildi.

Yakınları ve iş arkadaşları evlerine gidip içeri giremeyince polis ekipleri çağrılarak çilingir yardımı ile evlerine girildi.

Eve giren polis ekipleri ve yakınları genç çiftin silahla vurulmuş şekilde yerde cansız bedenleri ile karşılaştı.

Evde boğuşma izlerine de rastlanırken, Kamil İkinci'nin evde eşi ile tartıştıktan sonra elindeki silahla önce eşini vurarak öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirlendi.

Genç çiftin 7 ay önce evlendiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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