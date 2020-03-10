Trabzon'da 2 ayrı noktada orman yangını

Trabzon'un Araklı ilçesinde 2 ayrı noktada orman yangını çıktı. Ekipler, yangınları kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Araklı ilçesi Kaymaklı mahallesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şiddetini artıran yangına bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ederken, herhangi can kaybı olmadığı öğrenildi.

Karadeniz Bölgesi'nde, Aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında, 21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

(DHA)