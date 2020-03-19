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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi’ne kayınbiraderini atadı

19 Mart 2020 09:06

AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun, belediyede Muhtar İşleri Daire Başkanlığı görevini yürüten kayınbiraderi Zülfü Turan’ı yeni kurulan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine getirdiği ortaya çıktı

AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu göreve gelir gelmez kayınbiraderi Zülfü Turan’ı önce özel kalem müdürlüğüne getirdi. Bir süre sonra ise Turan’ı Muhtar İşleri Daire Başkanlığı’na atadı. Atamanın basına yansımasının ardından Zorluoğlu, kayınbiraderinin özel kalem müdürlüğünü vekâleten yürüttüğünü, sadece Muhtar İşleri Daire Başkanlığı’ndan maaş aldığını açıkladı. Bir süre sonra ise Başkan Zorluoğlu’nun talimatıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı birimi kurulduğu bu birimin başına ise Zülfü Turan’ın getirildiği ortaya çıktı. 

Belediyenin basın danışmanlığı konuyla ilgili Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Zülfü Turan’ın Belediyede işe başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’nda kadrolu memur olarak çalıştığını belirtti.

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