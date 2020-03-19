Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi’ne kayınbiraderini atadı

Cumhuriyet'tenbelediyeden yapılan açıklamada, “Zülfü Bey belediyeye geldiğinde bizler strateji dairesi kurmayı düşünüyorduk. Belediyeye geldiğimizde kimsenin AB ile ilgili meselesi, derdi yoktu. Biz bu meseleleri çok önemsiyoruz. Strateji Dairesi’ni kurduk. Bu daire hazırlanana kadar Zülfü Bey, Muhtarlar Dairesi başkanlığı görevini yaptı. Şimdi ise Strateji Dairesi başkanı oldu” denildi.