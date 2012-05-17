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Trabzon Belediyesi ünlü sanatçıların büstlerini kaldırdı, depoya attı!

CHP: Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Cudi, Dr. Celalettin Algan, Sabahattin Eyüboğlu’nun büstleri kaldırıldı

17 Mayıs 2012 22:01

 - Hülya Karabağlı

 

ANKARA  

 

CHP Trabzon Milletvekili M. Volkan Canalioğlu, Trabzon Belediyesi’nin, bağrından çıkan dünyaca ünlü   sanatçıların meydanda sergilenen  büstlerinin depoya kaldırılmasını TBMM gündemine taşıdı.

Vekil Canalioğlu,  “Kentin övünç kaynağı olan sanatçı ve bilim adamı,  Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Cudi, Dr. Çellaletin Algan, Sabahattin Eyüboğlu’nun büstleri meydan düzenlemesi gerekçesiyle kaldırılmış, düzenleme yapıldıktan sonra yerlerine konulmamış, depoya atılmıştır” dedi.  Volkan Canalioğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın yanıtlaması  istemiyle verdiği soru önergesinde,  “ Bu insanlarımızın büstlerinin  Trabzon Belediyesi tarafından  kaldırılmasını  doğru buluyor musunuz?  Yerlerine konulması  düşünülmekte midir?”

 

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