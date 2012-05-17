Trabzon Belediyesi ünlü sanatçıların büstlerini kaldırdı, depoya attı!

- Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP Trabzon Milletvekili M. Volkan Canalioğlu, Trabzon Belediyesi’nin, bağrından çıkan dünyaca ünlü sanatçıların meydanda sergilenen büstlerinin depoya kaldırılmasını TBMM gündemine taşıdı.

Vekil Canalioğlu, “Kentin övünç kaynağı olan sanatçı ve bilim adamı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Cudi, Dr. Çellaletin Algan, Sabahattin Eyüboğlu’nun büstleri meydan düzenlemesi gerekçesiyle kaldırılmış, düzenleme yapıldıktan sonra yerlerine konulmamış, depoya atılmıştır” dedi. Volkan Canalioğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “ Bu insanlarımızın büstlerinin Trabzon Belediyesi tarafından kaldırılmasını doğru buluyor musunuz? Yerlerine konulması düşünülmekte midir?”