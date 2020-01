Trabzon basınından Şota'ya 6 dilde tepki: Git buradan!

Son 7 maçta 5’inci yenilgisini alarak taraftarlarını kahreden Trabzonspor’da tekhik direktör Şota’ya büyük tepki gösterildi. Bugüne kadar futbolcular ve yönetim üzerinden mağlubiyetleri eleştiren yerel basında eleştirilerini Şota’ya çevirdi.

Medipol Başakşehir mağlubiyetinin faturasını Şota’ya kesen yerel gazeteler, Gürcü teknik adamı istifaya davet etti. Doğan Haber Ajansı'ndan Ömür Avcı'nın haberine göre, Karadeniz Gazetesi, ”Yeter çektirdiğin işkence. ’Bırak git bir an önce’ dedik anlamadın.. Hangi dilden anlıyorsan onunla sana sesleniyoruz; Go away (İngilizce), Allez İci (Fransızca), Verreisen (Almanca), Vaya Aqui (İspanyolca), Akedan wadi (Gürcüce), Git Buradan!.. Hakemler buduyor dedik, rezil futbolu görmezden geldik. Söylesene Şota hoca, vicdanın hiç mi sızlamıyor" ifadeleriyle Şota Arveladze’yi en sert eleştiren gazete oldu.