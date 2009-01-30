T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzon, Ankaraspor'a karşı

Ankara Yenikent Stadı'nda Ankaraspor ile Trabzonspor bugün saat 16.00'da karşılaşacak.

30 Ocak 2009 02:00



Turkcell Süper Lig'de üst sıraları ilgilendiren maçta Ankara Yenikent Stadı'nda Ankaraspor ile Trabzonspor bugün saat 16.00'da karşılaşacak.

Trabzonspor'da kart sınırında oyuncu sayısının çokluğu sıkıntı yaratıyor.

Bordo-mavili takımda Hüseyin Cimşir, Umut Bulut, Serkan Balcı, Cale ve Selçuk İnan sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Ankaragücü ile yapılacak maçta takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Ankaraspor karşısında galip gelirse, Kayserispor'un da Adana'da Sivaspor'u yenmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak.

Trabzonspor'un yarınki maça Sylva, Serkan Balcı, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk İnan, Colman, Yattara, Umut Bulut, Gökhan Ünal muhtemel onbiri ile çıkması bekleniyor.

Ligin ikinci yarısına Konyaspor galibiyetiyle başlayan Ankaraspor ise Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

Ankara Yenikent Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek ve maçı Lig Tv canlı yayınlayacak.

Ankaraspor'da sakatlığı süren Baki Mercimek kadroda yer almazken, başka sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Başkent temsilcisinin sahaya; Senecky, Erhan Güven, Batak, Ediz Bahtiyaroğlu, Uğur Demirkol, Mehmet Çakır (Neca), Hürriyet, Adem Koçak (Theo Weeks), Bilal, Özer Hurmacı ve Konate (Meye) onbiri ile çıkması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24