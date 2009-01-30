Trabzon, Ankaraspor'a karşı





Turkcell Süper Lig'de üst sıraları ilgilendiren maçta Ankara Yenikent Stadı'nda Ankaraspor ile Trabzonspor bugün saat 16.00'da karşılaşacak.



Trabzonspor'da kart sınırında oyuncu sayısının çokluğu sıkıntı yaratıyor.



Bordo-mavili takımda Hüseyin Cimşir, Umut Bulut, Serkan Balcı, Cale ve Selçuk İnan sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Ankaragücü ile yapılacak maçta takımdaki yerlerini alamayacaklar.



Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Ankaraspor karşısında galip gelirse, Kayserispor'un da Adana'da Sivaspor'u yenmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak.



Trabzonspor'un yarınki maça Sylva, Serkan Balcı, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk İnan, Colman, Yattara, Umut Bulut, Gökhan Ünal muhtemel onbiri ile çıkması bekleniyor.



Ligin ikinci yarısına Konyaspor galibiyetiyle başlayan Ankaraspor ise Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.



Ankara Yenikent Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek ve maçı Lig Tv canlı yayınlayacak.



Ankaraspor'da sakatlığı süren Baki Mercimek kadroda yer almazken, başka sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.



Başkent temsilcisinin sahaya; Senecky, Erhan Güven, Batak, Ediz Bahtiyaroğlu, Uğur Demirkol, Mehmet Çakır (Neca), Hürriyet, Adem Koçak (Theo Weeks), Bilal, Özer Hurmacı ve Konate (Meye) onbiri ile çıkması bekleniyor.



