Trabzon’a küfreden CHP’li başkan yardımcısına disiplin soruşturması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, Ligin 6. haftasında Kadıköy’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 3-1 galibiyetiyle sonuçlanan maç öncesi sosyal medya hesabından , “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim. Sana şehir diyenin anasını s….m ” ifadelerini kullanarak daha önce Fenerbahçe taraftarlarının açtığı bir pankartın fotoğrafını paylaştı

Kılınç, paylaşımına gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

"Herkesten özür diliyoruz"

CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, Kılınç’ın paylaşımı sonrasında sosyal medya üzerinden özür diledi. Halıcı, “İlayda Kılınç isimli kişinin Trabzon şehrimiz ile ilgili yaptığı paylaşımın partimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Kendisi hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz” dedi.

Kapattığı sosyal medya hesabını tekrar açan Kılınç, bir video paylaşarak, “Herkese merhaba, ben İlayda Kılınç. Yapmış olduğum paylaşım tamamen benimle alakalıdır, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu olayla hiçbir alakası yoktur. Sorumluluk da sadece bana aittir. Taraftarlık duygum ağır bastığından, kendime hakim olamayıp yapmamam gereken bir paylaşım yaptım. Pişman olduğumu kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve sevenlerinden çok özür dilerim” diye konuştu.

Kılınç olay olan paylaşımını ise sildi.