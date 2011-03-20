-TRABZON 90'DA GÜLDÜ ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. 47. dakikada Burak'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Serdar meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı. 55. dakikada Alanzinho'nun pasıyla ceza alanına giren Umut'un vuruşunda, top az farkla auta gitti. 57. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde iyi yükselen Giray, kafayla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: (1-1). 83. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde topu son olarak önünde bulan Umut, kötü bir vuruş yapınca takımını öne geçirme şansını kullanamadı. 87. dakikada Yasin'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top az farkla auta çıktı. 89. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Burak'ın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti. 90. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Alanzinho, yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: (2-1). Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cem Satman xx Gençlerbirliği: Serdar xx (Dk. 82 Ramazan x), Orhan xx, Burak xx (Dk. 79 Mahmut x), Aykut xx, Mehmet xx, Cem xx, Azofeifa xx, Yasin xx, Serkan xx, Hurşut xx, Mustafa x (Dk. 69 Zec x) Trabzonspor: Tolga xx, Tayfun x (Dk. 46 Alanzinho xx), Giray xx, Glowacki xx, Piotr Brozek xx, Serkan xx, Selçuk xx, Colman xx (Dk. 82 Pawel Brozek x), Burak xx, Jaja x (Dk. 72 Ceyhun x), Umut xx Goller: Dk. 12 Cem (Gençlerbirliği), Dk. 57 Giray, Dk. 90 Alanzinho (Trabzonspor) Sarı kart:Dk. 63 Selçuk, Dk. 72 Giray (Trabzonspor)