Trabzon 3-0 Denizli Belediye

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor evinde Denizli Belediyespor'la karşılaşıyor...
Trabzonspor 3. dakikada Serkan Balcı'nın ve 6. dakikada Gökhan Ünal'ın attığı goller ile 2-0 öne geçiyor.
43. dakikada Umut Bulut takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.
Stad: Hüseyin Avni Aker
Hakemler: Fethi Serkan Koçak, Engin Erdem, Serkan Olguncan, Ali Palabıyık
Trabzonspor: Onur, Ömer, Giray, Egemen, Ferhat, Selçuk, Sezer, Serkan, Engin, Umut, Gökhan
Yedekler: Sylva, Barış, Colman, Alanzinho, Cale, Zafer, Ceyhun
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Denizli Belediyespor: Oğuz, Ersin, Cengiz, Fatih, Ahmet, Salih, Cem, Burak, Barış, Fatih Koyugölge, İsmail
Yedekler: Emir, Hasan Demir, Ali, Hakan, Hakan Genç, Hasan Ali, Serkan
Teknik Direktör: Hakan Dolutaş