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Spor

Trabzon 3-0 Denizli Belediye

09 Ocak 2010 02:00

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor evinde Denizli Belediyespor'la karşılaşıyor...


Trabzonspor 3. dakikada Serkan Balcı'nın ve 6. dakikada Gökhan Ünal'ın attığı goller ile  2-0 öne geçiyor.


43. dakikada Umut Bulut takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

 

Stad: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Fethi Serkan Koçak, Engin Erdem, Serkan Olguncan, Ali Palabıyık

Trabzonspor: Onur, Ömer, Giray, Egemen, Ferhat, Selçuk, Sezer, Serkan, Engin, Umut, Gökhan
Yedekler: Sylva, Barış, Colman, Alanzinho, Cale, Zafer, Ceyhun
Teknik Direktör: Şenol Güneş

Denizli Belediyespor: Oğuz, Ersin, Cengiz, Fatih, Ahmet, Salih, Cem, Burak, Barış, Fatih Koyugölge, İsmail
Yedekler: Emir, Hasan Demir, Ali, Hakan, Hakan Genç, Hasan Ali, Serkan
Teknik Direktör: Hakan Dolutaş
 

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