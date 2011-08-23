-Trablus'un yüzde 80'i muhaliflerin kontrolünde BRÜKSEL (A.A) - 23.08.2011 - Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi, başkent Trablus'un yüzde 80'inin kontrollerinde olduğunu bildirdi. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, kısa süre önce Konseyin Başkanı Mustafa Abdülcelil ile görüştüğünü belirtti. Ashton, görüşmeden sonra Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Abdülcelil'in, Trablus'un yüzde 80'inin Konseyin kontrolünde olduğunu söylediğini belirtti. "Abdülcelil'in Trablus'ta daha da ilerlemenin biraz zaman alacağını öngördüğünü" söyleyen Ashton, Konseyin seçimlere hazırlanılması için uluslararası yardım beklediğini de ifade etti.