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Dünya

TRABLUS'UN DOĞUSUNDA 9 PATLAMA SESİ DUYULDU TRABLUS (A.A)

29 Mart 2011 10:17

-TRABLUS'UN DOĞUSUNDA 9 PATLAMA SESİ DUYULDU TRABLUS (A.A) - 29.03.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda yer alan büyük Tacura banliyösünde 9 patlama sesi duyulduğu bildirildi. Görgü tanıkları AFP'ye yaptığı açıklamada, 9 çok güçlü patlama sesi duyduklarını ve patlamaların uluslararası koalisyonun bombardımanı sonucu meydana geldiğini belirtti. Tanıklar, bombardımanın nereleri hedef aldığı konusunda ise açıklama yapmadı. Libya televizyonu, koalisyon güçlerinin ülkenin çeşitli noktalarında sivil ve askeri hedefleri vurduğunu duyurmuştu. Libya televizyonu, ülkenin orta kesiminde Trablus'un 184 kilometre güneyinde bulunan Mizdah'ı, ülkenin batısında başkentin 100 kilometre güneyinde yer alan Garyan ve yine ülkenin batısında bulunan Sorman'ı bombaladığını açıklamıştı. Libya haber ajansı Jana verdiği haberde, "Garyan ve Mizdah'daki sivil ve askeri hedeflerin saldırgan, haçlı ve sömürgeci batının hava saldırısına uğradını" belirtti. Bombalanan üç bölgede, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birlikler bulunuyordu.

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