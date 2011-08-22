-Trablus'un % 95'i muhaliflerin elinde ANKARA/BRÜKSEL/MASSACHUSETTS (A.A) - 22.08.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un yüzde 95'inin muhaliflerin eline geçtiği ve Libya lideri Muammer Kaddafi'nin birliklerinden yüzden fazla askerin esir alındığı bildirildi. El Cezire televizyonu, muhaliflerin başkentin yüzde 95'inin kontrolünü ele geçirdiklerini ve Kaddafi'ye bağlı birliklerden 100'den fazla askeri esir aldıklarını duyurdu. Öte yandan televizyon kanalı, Güney Afrika'ya ait iki uçağın başkent Trablus Havaalanı'na iniş yaptığını kaydetti. -"Libya'nın birliği için çalışmaya hazırız"- BRÜKSEL (A.A) - 22.08.2011 - NATO, Libya'da iktidarın geçiş sürecinin derhal ve barış içinde olması gerektiğini açıkladı. NATO'dan yapılan açıklamada, Libya'da iktidarın geçiş sürecinin hemen ve barış içinde yapılması gerektiği bildirildi. Ayrıca, NATO'nun Libya'daki birlik ve beraberlik için Ulusal Geçiş Konseyi ile çalışmaya hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, Libya'daki askeri birliklerin ve kilit noktaların da izlenmeye devam edileceği kaydedildi. -Obama: Netleşmeden yorumda bulunmayacağım- ABD Başkanı Obama, tatilini geçirdiği Martha's Vineyard adasında yaptığı açıklamada, Libya'da gelişen olaylar ve son durum hakkında tam bilgi edinmeden konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayacağını belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Başkan Obama'nın düzenli olarak Libya konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.