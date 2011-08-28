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Dünya

''Trablus'ta yanmış 53 ceset bulundu'' LONDRA (A.A)

28 Ağustos 2011 02:25

-''Trablus'ta yanmış 53 ceset bulundu'' LONDRA (A.A) - 27.08.2011 - İngiliz Sky haber kanalı, Libya'nın başkenti Trablus'ta bir ambarda yanmış 53 cesedin yer aldığı görüntüleri yayınladı.  Görüntülerde ambarda yerde, yanmış cesetler ve iskeletler bulunuyor. Olaya şahit olan ancak kaçmayı başaran bir kişiyle konuşan Sky, görgü tanığının Kaddafi yanlısı askeri güçlerin 23-24 Ağustos tarihlerinde sivilleri öldürdüğünü söylediğini aktardı.  Görgü tanığının ayrıca, olayda 150 sivilin öldürüldüğünü ve 10 kadarının kaçmayı başardığını ifade ettiği kaydedildi. Ambarın yakınında elleri arkadan bağlanmış iki asker cesedinin bulunduğu da bildirildi.  İngiliz yayın kuruluşu BBC de dün Trablus'taki Ebu Salim Hastanesinde terk edilmiş yüzlerce cesedin bulunduğu görüntüleri yayınlamıştı. İngiliz hükümeti bugün, Libya'ya 3 milyon sterlinlik insani yardımda bulunacağını açıklamıştı.

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