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Dünya

Trablus'taki Türk öğrenciler ders başı yapamadı TRABLUS (A.A)

19 Eylül 2011 14:51

-Trablus'taki Türk öğrenciler ders başı yapamadı TRABLUS (A.A) - 19.09.2011 - Türkiye'de ve Libya'da yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla milyonlarca öğrenci okullarına kavuşmanın sevincini yaşarken, Trablus'taki Türk öğrenciler okullarının açılmamasının hayal kırıklığını yaşıyor. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'ne bağlı Türk okulunda, Libya'daki halk ayaklanması nedeniyle Şubat ayında eğitim ve öğretime ara verildi. Trablus'taki şiddet olaylarının artmasıyla birlikte de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler, Libya'da huzur ortamı yeniden sağlanıncaya kadar Türkiye'ye döndü. Trablus'un, muhalif güçlerinin eline geçmesinin ardından Türkiye'nin Trablus Büyükelçiği personeli görevlerine dönmesine karşın Türk okulunun öğretmenleri Libya'ya gelemediği için 150'ye yakın öğrencinin eğitim gördüğü Türk okulu hala açılamadı. İlköğretim 8. sınıfa kadar eğitim verilen, aynı zamanda Libyalılar için Türkçe kurslarının düzenlendiği Türk okulunun açılmasını, Türk öğrencilerin yanı sıra Türk dizilerinin etkisiyle Türkçe öğrenmek isteyen genç Libyalılar da istiyor.

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