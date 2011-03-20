-TRABLUS'TAKİ HEDEFLER BOMBALANDI TRABLUS (A.A) - 20.03.2011 - Libya'ya karşı dün akşam başlatılan operasyonda bugünün ilk saatlerinde başkent Trablus'taki hedeflerin bombalandığı ve buradaki hava savunma sistemlerinin harekete geçirildiği bildirildi. Bir uçak şafaktan önce Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ikametgahının bulunduğu Trablus'un güneyindeki Bab El Aziziye bölgesi üzerinde uçtu. İkametgah ve çevresi ile başkentin diğer kesimlerine yerleştirilen hava savunma sistemleri uçağa ateş açtı. Bombardımanda seçilen hedeflerle ilgili bilgi verilmedi. Libyalı resmi bir kaynak, havadan bombardıman ve füze saldırılarında "en az 48 kişinin öldüğünü", bu ölümlerin 26'sının Trablus'ta olduğunu söyledi. Libya'nın resmi haber ajansı, 48 kişinin ölmesinin yanı sıra 150 kişinin yaralandığını bildirmişti. ABD ve İngiltere, gemi ve denizaltılardan 20'yi aşkın hedefe 110'u aşkın Tomahawk füzesi fırlattıklarını bildirmişti. Libya'daki yönetime bağlı silahlı kuvvetlerin sözcüsü, bombardımanın Zuara, Trablus, Misrata, Sirte ve Bingazi'deki hedeflere yönelik olduğunu söyledi. İngiliz avcı bombardıman uçakları Tornado'lar gece ilk hava saldırılarını yaptılar. İngiliz ordu sözcüsü, Londra'da yaptığı açıklamada, "Kraliyet Hava Kuvvetlerinin Tornado GR4'lerden Stormshadow füzelerini fırlattıklarını" açıkladı.