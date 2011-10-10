-Trablus'ta yüzlerce kişi camiye saldırdı TRABLUS (A.A) - 10.10.2011 - Trablus'ta, bu gece yarısı 300 kadar ağır silahlı kişinin bir camiye saldırdığı bildirildi. Görgü tanıkları, ağır makineli silahların bulunduğu kamyonetlerle camiye gelen bu kişilerin, caminin giriş kapısını zorlayarak içeri girdiklerini ve Abdürrahman el-Masri ve Salem Ebu Seif adlı iki imamın mezarlarını açarak naaş kalıntılarını götürdüklerini anlattı. Saldırganların, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitapları da yaktıkları belirtildi. Adını açıklamak istemeyen bir Kur'an-ı Kerim kursu hocası, saldırganların tümünün sakallı ve askeri giysili olduğunu belirterek, bu kişilerin şüphesiz karışıklık yaratmak isteyen kökten dinciler olduğunu savundu. Hoca, saldırganların çok iyi organize olduklarını, caminin çevresini sardıklarını ve telsizle iletişim kurduklarını belirtti. Öte yandan, biri Trablus'un batısındaki Gargarech'te, diğeri havaalanı yakınlarında olmak üzere iki Müslüman mezarlığının bir hafta önce saldırıya uğradığı kaydedildi.