-TRABLUS'TA SİLAH SESLERİ KAHİRE (A.A) - 23.02.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin sokaklarda ateş açtığı bildirildi. AP ajansının, bir görgü tanığına dayanarak verdiği haberde, silahlı Kaddafi yanlıları ve Kaddafi'nin paralı askerlerinin bu sabah sokaklarda ateş açtığı belirtildi. Görgü tanığı, protestoculara katılan yeğeninin dünden beri kayıp olduğunu da söyledi. Bu arada ülkenin batısındaki Misurata'da yönetim karşıtlarının kentin kontrolünü ele geçirdiği kaydedildi. Tanıklar, Kaddafi döneminden önceki bayrakları sallayan kent halkının bunu kornalarla kutladığını ifade etti. Misurata'nın, hükümet karşıtı güçlerin eline geçen ilk batı kenti olduğu belirtildi. Bir tanık, halkın kenti korumak, caddeleri temizlemek ve yaralıların tedavisi için komiteler kurduğunu anlattı. -TÜM LİMAN VE TERMİNALLER GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI- Meydanda az sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu kaydedildi. Kentin diğer bölümlerinde ise çoğu dükkanın kapalı olduğu, ancak fırınlar ve benzin istasyonları önünde kuyruklar görüldüğü belirtildi. Devlet televizyonunda dün halka hitap eden Kaddafi, yandaşlarına bugünden itibaren gösteri yapmaları çağrısında bulunmuştu. Öte yandan, CMA-CGM adlı bir Fransız denizcilik şirketi, Libya'daki durum yüzünden, ülkedeki tüm limanlar ve terminallerin geçici bir süre için kapatıldığını açıkladı. -ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ- Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya'da göstericilere yönelik kanlı müdahale üzerine ülkede insanlık suçu işlendiği suçlamalarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin talimatı ya da Libya'dan bir talep gelmeden kovuşturma yürütemeyeceğini bildirdi. Dünyadaki ilk daimi savaş suçları mahkemesi olan UCM'nin savcıları, bu mahkemenin 1998 kuruluş anlaşmasını hiç imzalamayan Libya'da yargılama yetkisi bulunmadığını belirterek, sadece Güvenlik Konseyi'nin Libya'nın iradesine rağmen müdahale edilmesi için mahkemeye talimat verebileceğini söyledi. UCM Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo ayrıca "Libya'da adalet kararı Libya halkı tarafından verilmeli" dedi. BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay, dün temsilciliğinin merkezi Cenevre'de yaptığı açıklamada, Libya'da hükümet karşıtı gösteri düzenleyen halka yönelik saldırılarla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu. Pillay, Libya'da gösteri düzenleyen halka yönelik saldırıların, insanlığa karşı suç kapsamına girebileceğini belirtmişti. -TÜRKLERİN TAHLİYESİ- Saga Hava Yolları'ndan kiralanan 2 uçağın Sistem İnşaat şirketinin çalışanlarını Trablus'tan İstanbul'a getireceği bildirildi. Saga Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi Musa Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sistem İnşaat firmasının Libya'daki çalışanlarını İstanbul'a getirmek için 2 uçaklarını kiraladığını söyledi. Alioğlu, ''SGX 204 ve SGX 206 sefer sayılı 2 uçak şu anda Trablus'a vardı ve yolcu almaya başladı. Boeing 737-800 tipi 2 uçaktan biri 177, diğeri 186 yolcu kapasiteli. Uçaklar yolcularını aldıktan sonra yaklaşık bir saat içinde İstanbul'a hareket edecek ve saat 15.00-16.00 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek'' diye konuştu. Musa Alioğlu, Nurol İnşaat ve Libya Hava Yolları'nın da kendilerinden uçak kiralama talebi olduğunu, uçuş izni için Libya havacılık otoritesinden izin talebinde bulunduklarını ifade etti. -SİVİLLERE YÖNELİK ŞİDDETİ KINADI- Libya'nın Viyana Büyükelçiliği, Libya'daki sivil halka yönelik şiddeti kınadı. Büyükelçilikten yayımlanan yazılı açıklamada, ''barışçı göstericilere karşı aşırı şiddet kullanılması'' kınanarak, Büyükelçiliğin Libya halkının temsilcisi olduğunun altı çizildi. Libya'daki olaylarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, uluslararası topluma da sivilleri korumak ve daha fazla can kaybının yaşanmaması için tedbirler almak yönündeki yükümlülüğünü yerine getirmesi çağrısı yapıldı.