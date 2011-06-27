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Dünya

TRABLUS'TA ŞİDDETLİ PATLAMALAR TRABLUS (A.A)

27 Haziran 2011 16:55

-TRABLUS'TA ŞİDDETLİ PATLAMALAR TRABLUS (A.A) - 27.06.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta Muammer Kaddafi'nin karargahı yakınındaki bölgeden iki şiddetli patlama sesi duyulduğu bildirildi. Yabancı ajansların duyurduğuna göre, bu sabahki şiddetli patlamalar Trablus'ta yabancı gazetecilerin kaldığı otelde de hissedilebildi. Hükümet yanlılarının her gün gösteri düzenlediği Kaddafi'nin Bab El Aziziye karargahı yakınındaki bölgeden dumanların yükseldiği haber verilirken, Kaddafi'nin karargahta olduğunun sanılmadığı belirtiliyor. Patlamalardan birkaç dakika sonra havada NATO savaş uçaklarının sesleri ile birlikte sokaklarda da ambulansların seslerinin duyulmaya başladığı kaydedildi. Nerelerin vurulduğu ya da sivil can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bilgi bulunmuyor.

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