-TRABLUS'TA PATLAMA SESLERİ DUYULDU TRABLUS/WASHINGTON (A.A) - 31.03.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusunda patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Adını açıklamak istemeyen bir görgü tanığı AFP'ye yaptığı açıklamada, önce uçakların Trablus'un üzerinden uçtuğunu ve daha sonra güneydoğudaki Selahattin banliyösünde patlamalar duyulduğunu söyledi. Görgü tanığına göre, koalisyon uçakları Selahattin bölgesinde bulunan bir askeri tesisi hedef aldı. -ABD: "MUSA KUSSA'NIN İSTİFASI ÇOK ÖNEMLİ" ABD'li üst düzey bir yetkili, Libya Dışişleri Bakanı Musa Kussa'nın istifasının "çok önemli" olduğunu söyledi. Adını açıklamak istemeyen üst düzey yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada, bu istifanın, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin çevresinin artık Kaddafi rejiminin sağlamlığına inanmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Üst düzey yetkili, "Bu istifa çok önemli, çünkü Kaddafi'nin yakın çevresindeki kişilerin artık sonun yakın olduğunu anladıklarını gösteriyor" diye konuştu. İngiltere hükümeti, Libya Dışişleri Bakanı Musa Kussa'nın İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelişinde istifa ettiğini doğrulamıştı. Kussa'ya yakın kaynaklar, bakanın, Libya hükümetinin sivillere yönelik saldırılarından ötürü kabineden ayrıldığını belirtmişti. Kaddafi'ye en yakın isimlerden biri olarak bilinen 59 yaşındaki Musa Kussa, ''Kaddafi'nin en güvendiği adam'' olarak tanınıyordu. 1994 ile 2009 yılları arasında Libya istihbarat servisini yöneten Kussa, Libya rejiminin omuriliğini oluşturan devrim komitelerinin en güçlü ismiydi. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, görevi yurtdışında Kaddafi rejimini temsil etmek olan Musa Kussa'nın artık bu görevi yürütmek istemediğini belirtti.