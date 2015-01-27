Trablus'ta otele saldırı



Lana haber ajansına açıklama yapan Libyalı yetkililer, başkent Trablus'ta lüks Corinthia Oteli'ne düzenlenen saldırıda 4'ü koruma görevlisi, 4'ü de otel çalışanı olmak üzere 8 kişinin öldüğünü söyledi.

Oteli hedef alan ilk saldırının bomba yüklü bir araçla düzenlendiği ve korumaların daha sonra otele girmeye çalışan diğer saldırganları uzaklaştırmaya çalışırken hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ölenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. El Wasat adlı haber sitesinde yer alan bilgilere göre, saldırganlar otele girdikten sonra binanın en üst katına çıkıp kendini havaya uçurdu. Saldırganların kaç kişi olduğu bilinmiyor.

Saldırıyı IŞİD örgütünün üstlendiği bildirildi. Örgütün silahlı kanadı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, militanlarının otele saldırdığını doğruladı.

Corinthia Oteli'nde çoğunlukla diplomatlar konaklıyordu. Trablus'taki İslamcı hükümetin başkanı Omer el Hassi'nin de otelde sık sık kaldığını yazan İslamcıların kontrolündeki Lana haber ajansı, eylemi El Hassi'ye yönelik bir saldırı girişimi olarak nitelendirdi.