-TRABLUS'TA KİTLESEL AYAKLANMA İDDİASI TUNUS (A.A) - 09.05.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi yönetimine karşı, başkent Trablus'un dış mahallelerinde kitlesel bir ayaklanma başladığı, protestocuların kent merkezine doğru yürüyüşe geçmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Libya'da muhaliflerin gazetesi "Brnieq"in internet sitesinde yer alan ve bağımsız kaynaklarca henüz teyit edilmeyen habere göre güvenlik güçleri mensuplarının saf değiştirmesi sonucunda hafif silahlar edinen muhalifler, ayaklanmada başı çekiyor. Haberde anlatımlarına yer verilen bir görgü tanığı, "Trablus'un dış mahallelerinde, Muammer Kaddafi yönetimine karşı geniş kapsamlı bir ayaklanma sürüyor" dedi.