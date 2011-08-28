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Dünya

Trablus'ta isyancılarla iftar TRABLUS (A.A)

28 Ağustos 2011 14:08

-Trablus'ta isyancılarla iftar TRABLUS (A.A) - 28.08.2011 - Çatışmaların yer yer sürdüğü Trablus'ta, günleri elleri tetikte geçen isyancılar ibadetlerini aksatmıyor. Trablus'un bazı noktalarında devam eden çatışmalar nedeniyle gün boyu ellerindeki ağır silahlarla koşturan isyancılar, her türlü zorluğa rağmen oruçlarını tutuyor. Oruçlu oldukları halde, ''düşmanlarına'', sıcak havaya, aşırı neme ve toza aldırış etmeyen isyancılar, iftar vaktinin yaklaşmasıyla kamp yerlerinde toplanıyor. Lojistik çadırı önünde sıraya giren isyancılar, su, süt ve hurmadan oluşan kumanyalarını alıp, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açıyor. Daha sonra, Libyalı kadınların kampa gönderdiği ev yemekleri ve hamur işleri ile karınlarını doyuran isyancılar, iftardan sonra topluca akşam namazını kılıyor. -Deniz manzaralı kamp yeri- İsyancıların çadır kurduğu kamp yeri, Kaddafi'nin eşi tarafından yaptırılan deniz kenarındaki bir dinlenme tesisi. Daha önce, Kaddafi ailesinin sefa sürdüğü tesisin kumsalın ve denizin tadını artık insancılar çıkarıyor. Yorucu ve sıcak günün ardından burada silahlarını bırakıp denize giren gençler serinlemeye çalışıyor. Bazı isyancılar kıyıdaki kamelya altında günbatımını seyrederken, bazıları da kumlarda yürüyerek stres atıyor.  

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