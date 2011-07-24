-TRABLUS'TA HAVA BOMBARDIMANI TRABLUS (A.A) - 24.07.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğu kesimindeki hedeflere dün gece NATO güçlerince hava bombardımanı düzenlendi. Duyulan iki patlama sesinin ardından, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Bab el Aziziye'deki konutunun yakınlarından duman yükseldiği bildirildi. Kaddafi dün radyodan yaptığı konuşmada, Tunus ve Mısır'da ülke liderlerinin devrilmesiyle sonuçlanan halk hareketlerini eleştirdi. Kaddafi konuşmasında, "Neden böyle bir devrime giriştiniz? Cevap verin, neden böyle bir devrime giriştiniz? Tunus ve Mısır, bu devrimlerle neyi başardınız? Bir rejimin yerine bir diğerini geçirmeyi mi? Ülkenizi yağmaladıktan, tahrip ettikten, yıktıktan sonra, yeni bir devlet başkanı mı istiyorsunuz?" dedi. Kaddafi, "Mısır'da Hüsnü Mübarek devlet başkanı olarak kalsaydı, daha iyi olurdu" diye konuştu.