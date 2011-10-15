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Dünya

Trablus'ta güvenlik artırıldı TRABLUS (A.A)

15 Ekim 2011 23:17

-Trablus'ta güvenlik artırıldı TRABLUS (A.A) - 15.10.2011 - Libya'daki yeni hükümet Başkent Trablusta, devrik lider Muammer Kaddafi yanlıları ile yeni rejimin güçleri arasındaki dün meydana gelen çatışma sonrasında güvenlik önlemlerini artırdı. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (UGK) denetimine geçen Trablus'ta bir buçuk ayı aşkın sürede ilk kez meydana gelen çatışma sonrasında hükümet, özellikle kaçak lider Kaddafi yanlılarına yataklık ettiği bilinen Ebu Selim semtinde olmak üzere başkent sokaklarına ek barikatlar kurdu. UGS güçlerinin, çatışmanın çıktığı bölgeyi ağır silahlarla donatılan kamyonlarla taradığı, evleri tek tek aradığı ve bölgedeki evlerin üzerine yaylım ateşi açtığı bildirildi.

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