-TRABLUS'TA GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE TRABLUS (A.A) - 04.03.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu belirtildi. Tajura mahallesinde düzenlenen gösteride Muammer Kaddafi'nin istifasını isteyen yaklaşık 1500 protestocuyu dağıtmak için güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı ve silah sesleri duyulduğu kaydedildi. Göz yaşartıcı gaz atıldığı sırada kısa bir süre için dağılan kalabalığın yeniden bir araya gelerek gösteriye devam ettiği belirtildi. -22 BİN 600 KİŞİ GETİRİLDİ- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Libya'daki olayların ardından hava ve deniz yoluyla Türkiye'ye getirilenlerin sayısının 22 bin 600'e ulaştığını bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: ''Libya'dan 18 tarifeli, 25 özel tahliye ve 25 askeri olmak üzere, toplam 68 uçak, 5 gemi, 1 firkateyn ve özel şirketlerimiz tarafından getirilenlerle beraber toplam 21 bin 592 kişi ülkemize giriş yapmıştır. Getirilen yolcuların 2 bin 985'i yabancı uyrukludur. Diğer taraftan, ülkemize doğru seyir halinde olan ve Trablus'tan İstanbul'a hareket eden Ankara feribotundaki 896'sı yabancı olmak üzere, toplam bin 68 yolcu ile birlikte tahliye edilenlerin sayısı 22 bin 660'a ulaşmaktadır. Ülkemize getirilen vatandaşlarımız, Marmaris ve Dalaman'da kurulan kabul merkezlerimizde karşılanarak, ihtiyaç duydukları takdirde konaklamaları sağlanmakta ve temin edilen otobüslerle gidecekleri şehirlere gönderilmektedir. Ayrıca, Libya'dan Captain Elio isimli Suriye gemisi ile yola çıkan 812 Suriye vatandaşının, bugün akşam saatlerinde Marmaris Limanı'nda olması beklenmektedir. Türk ve Suriye yetkililerince karşılanacak olan Suriye vatandaşları, Marmaris Limanı'nda kurulu bulunan kabul merkezimizde dinlendirilerek, gıda, sağlık ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından, ülkemiz tarafından sağlanan otobüslerle Hatay-Cilvegözü sınır kapısına kadar götürüleceklerdir.''