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Dünya

TRABLUS'TA GERGİN CUMA TRABLUS (A.A)

04 Mart 2011 13:06

-TRABLUS'TA GERGİN CUMA  TRABLUS (A.A) - 04.03.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta askerler, cuma namazından sonra yapılması planlanan yönetim karşıtı gösteriler öncesinde kentte önlemler almaya başladı. Askerlerin kentin çevresinde kontrol noktaları kurmaya başladığı belirtildi. Libya'da yönetim karşıtı gösterilerin başlamasından bu yana düzensiz olan internetin de Trablus ve Bingazi'de tamamen kesildiği kaydedildi. Libya lideri Muammer Kaddafi karşıtları, cuma namazından sonrası için Trablus'ta gösteri çağrısında bulunmuştu. Kaddafi'ye bağlı paralı askerler geçen cuma yapılan gösterilerde protestoculara ateş açmıştı.

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