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Dünya

Trablus'ta çatışma çıktı TRABLUS (A.A)

14 Ekim 2011 21:23

-Trablus'ta çatışma çıktı TRABLUS (A.A) - 14.10.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta Kaddafi yanlıları ile muhalifler arasında çatışma çıktı. Kaddafi yanlısı yaklaşık 50 kişilik bir grubun Ebu Salim bölgesinde Kaddafi lehine sloganlar atması üzerine, Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin hemen bölgeye gittiği belirtildi. Görgü tanıkları, iki grup arasında çıkan çatışmada otomatik silahlar ve ağır makineli tüfeklerin kullanıldığını söyledi. Ebu Salim'e yakın bir mahalle olan Hadba'da da çatışma çıktığı ifade edildi. UGK için çarpışanlardan birinin verdiği bilgiye göre, Kaddafi'nin dün gece kendisine bağlı güçlere bir mesaj göndererek, Cuma namazından sonra saldırmalarını istedi. Trablus'un 2 ay önce UGK güçleri tarafından ele geçirilmesinden sonra, Kaddafi birkaç kez sesli mesaj yayınlayarak kendisini devirenlere karşı savaşacağını söylemişti.

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