-TRABLUS'TA BOMBALI GECE TRABLUS (A.A) - 12.05.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta dün gece şiddetli patlamalar meydana geldi. Basın mensupları, karanlıkta uçakların geçtiği sırada Albay Muammer Kaddafi'nin ikametgahının bulunduğu kompleksin yer aldığı Bal El Aziziye bölgesinde dört şiddetli patlama meydana geldiğini, patlamaların geniş bir alanda hissedildiğini bildirdiler. Patlamaların ardından kentin üzerinden iki beyaz duman bulutu göğe yükselirken, yardım araçlarının sirenleri çalmaya başladı ve ateş açıldığı duyuldu. Öte yandan, Libya rejiminin Kaddafi'yi öldürmeye çalışmakla suçladığı NATO'nun hava taarruzundan bu yana ilk kez Albay Muammer Kaddafi'yi gösteren görüntülerin dün saat 19.30'a doğru çekildiği ve aynı gün devlet televizyonu tarafından yayımlandığı belirtildi. Libyalı bir yetkili, Kaddafi'yi ülkedeki aşiret liderleriyle beraber gösteren bu görüntülerin NATO'nun 30 Nisan'da düzenlediği ve Kaddafi'nin oğullarından Seyfi El Arab ile üç torununun öldüğü hava taarruzundan bu yana Libya liderinin ilk görüntüleri olduğunu kaydetti.