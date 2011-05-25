-TRABLUS'TA 6 BÜYÜK PATLAMA TRABLUS (A.A) - 25.05.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta gece 6 büyük patlama oldu. Reuters muhabiri, patlamaların iki sıra halinde 10 dakika içinde meydana geldiğini söylerken, Libya hükümetinin sözcüsü, NATO'nun başkentte düzenlediği operasyonda 19 kişinin öldüğünü açıkladı. Patlamaların ardından Libya televizyonunda yayınlanan haberlerde de, "sömürgeci haçlıların" gece Trablus'ta saldırılar düzenledikleri, saldırılarda 19 kişinin "şehit olduğu", 150 kişinin yaralandığı duyuruldu. Haberde başından yaralanmış en az 3 sivilin görüntülerine yer verildi. NATO'dan bir yetkili de, hava saldırılarında, sivillere yönelik saldırılar için kullanılan askeri bir tesisin hedef alındığını kaydetti.