-TRABLUS'DA PATLAMALAR TRABLUS (A.A) - 20.03.2011 - Trablus'ta, şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi. Bölgedeki AFP muhabiri, bu patlamaların birinin Libya lideri Kaddafi'nin Bab ül-Aziziye'deki karargahının bulunduğu bölgede olduğu, bölgeden duman yükseldiğini, uçaksavar ateşi seslerinin duyulduğunu belirtti. Trablus'ta bu akşam saatlerinde uçaksavar atışları yapıldığı, seslerin özellikle Kaddafi'nin rezidansının yakınlarından geldiği bildirilmişti. -"ARAP ÜLKELERİ BREZİLYA'YA BAKSIN" Brezilya'ya ailesiyle birlikte resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Barack Obama, Libya'yı da kastederek, "Arap ülkeleri demokraside Brezilya'yı örnek almalıdır" dedi. Rio de Janeiro'da, 27 yıl önce askeri diktatörlüğün sona erdiği meydanda tiyatro alanında gençlerle birlikte konuşan Obama, "Brezilya'nın diktatörlüklerden (barış içinde) demokrasiye geçişi Arap alemi için örnek olmalıdır" diye seslendi. Otelden, meşhur Copacabana Kumsalı'ndan kafilesiyle helikopterine giden Obama, mustarip salaş gecekondu mahallelerini de ziyaret etti. Ziyaret, büyük merakla heyecanla izlendi. Obama bir ara telefonunu açarak Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Savunma Bakanı Robert Gates'le, Libya ve diğer dünya meselelerini konuştu. Eşi Michelle, kızları Sasha ve Malia ile birlikte Brezilya'da olan Obama, Brezilya'nın, 20 yıl süren askeri diktatörlük döneminin bitiminde (1984) devlet başkanları Joao Baptista de Oliviera Figueiredo ve Tancredo Neves'le demokrasiye barış yoluyla geçişinin unutulmaz olduğunu ve kan dökülmeden yapılan geçişten ders alınması gerektiğini anlattı. "Tanrı'nın Kenti" adıyla anılan Rio'nun gecekondu semtlerinden birine gelen Obama, burada, son 100 yılda Uruguay ile birlikte dünyanın en ileri futbolunu oynamış Brezilya diyarında çocuklarla futbol oynadı. Rio'nun meşhur Hazreti İsa heykelini yarın ülkeden ayrılmadan ziyaret etmek isteyen Obama, Rio'nun 842 metrelik tepesinde 39 metre yüksekliğindeki Hazreti İsa heykelini belki göremeyecek. Çünkü subrtopikal iklimin kuvvetli neminde sis heykeli tamamen kaplayabiliyor. Rio gecekondularında annesinin çok sevdiği, Marcel Camus'nün Siyah Orfe (1959) filmini bizzat yaşamış gibi hatırladığını belli eden Obama, Brezilya'ya özgü ritim Yeni Dalga Bossa Nova'nın Brezilyalı bestecisi Antonio Carlos Jobim'in (1927-1994) "Felicidade"bestesini de hatırladı. Dün geldiği 50 yıllık genç başkent Brasilia'da, Brezilya'nın çiçeği burnunda yeni Devlet Başkanı Dilma Rousseff tarafından karşılannan Obama, 5 günlük Latin Amerika turunda Şili ve El Salvador'a da gidecek.