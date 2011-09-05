-Trablus'a yeniden su verilecek BİNGAZİ (A.A) - 05.09.2011 - Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi, başkent Trablus'a "önümüzdeki günlerde" yeniden su verileceğini bildirdi. Konsey'in askeri sözcüsü Ahmed Bani, kendilerine bağlı güçlerin, çöldeki suyu kıyı bölgelerine ulaştıran önemli bir hattın büyük bölümünün kontrolünü ele geçirdiği yönünde bilgi aldıklarını ifade ederek, gelecek günlerde su sorunu olmayacağını belirtti. Konsey'in iletişim yetkilisi Şemseddin Bin Ali de Trablus'u besleyen Cebel Hassauna ve Şueref kuyularıyla Sidi Sayea su haznesinin kontrolünü ele geçirdiklerini ve boruları tekrar işler hale getirmek için çalıştıklarını, Trablus'ta bu sorunun birkaç günde çözülmesini ümit ettiğini söyledi. Bin Ali, bununla birlikte, şebekenin bir bölümünün hala Kaddafi yandaşlarının elinde bulunduğunu belirtti. 2 milyon nüfuslu Trablus'ta günlerdir su sıkıntısı çekiliyor.