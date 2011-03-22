-TRABLUS'A HAVA SALDIRISI BAŞLADI TRABLUS (A.A) - 21.03.2011 - Libya resmi televizyon kanalı, başkent Trablus'a yeni bir hava saldırısı başlatıldığını duyurdu. Kentte başlayan ve gece karanlığında mermi izleri açıkça görülebilen uçaksavar ateşinin ardından, patlama sesleri duyuluyor. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin rezidansı yönünden de patlama sesleri geliyor. -OBAMA: NATO ROL OYNAYACAK ABD Başkanı Barack Obama, Libya'ya yönelik operasyonda öncü askeri rolü birkaç gün içinde müttefik ülkelere devredeceklerini söyledi. Şili'de bulunan Obama, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera ile düzenlediği ortak basın toplantısında, operasyonun devri ile ilgili olarak, ''bu transferin birkaç gün içinde olmasını bekliyoruz, haftalar değil'' dedi. Başkan Obama, Libya'daki yeni askeri aşamada NATO'nun rol oynayacağını söyledi. Operasyonun amacının, sivillerin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin saldırılarından korunması olduğunu ifade eden Obama, buna karşın ABD politikasının, ''Kaddafi'nin yönetimden ayrılmasını amaçladığını'' kaydetti. -MUHALİFLER: "MİSRATA'DA ÖLÜ SAYISI 40" Libyalı muhalifler, Trablus'un doğusundaki Misrata kentinde Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin saldırısında ölenlerin sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi. Muhaliflerin sözcüsü ve kentteki hastane kaynakları, Kaddafi güçlerinin ateşinde ölenlerin 40'a çıktığını ve 300'den fazla kişinin de yaralandığını belirterek, can kaybının artabileceğini kaydettiler. Bu arada, Libya'daki muhalefetin internette yayın yapan televizyonu El Hürra'nın kurucusu Muhammed El Nabbus'un Kaddafi güçlerinin cumartesi Bingazi'ye saldırılarında öldürüldüğü bildirildi. Merkezi Viyana'da bulunan Uluslararası Basın Enstitüsü'nden (IPI) yapılan açıklamada, bir bilgisayar şirketinin sahibi olan 28 yaşındaki El Nubbus'un, Bingazi saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan, Fransa Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Albay Thierry Burkhard, Fransız savaş uçaklarının Libya'ya askeri müdahalenin başlangıcından beri tek taarruzunun cumartesi yapıldığını bildirdi. Sözcü, bu taarruzda Libya ordusuna ait dört zırhlı aracın vurulduğunu, bundan sonra Fransız savaş uçaklarının saldırılarda yer almadığını belirtti.