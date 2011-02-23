-TRABLUS'A BİR ÖZEL UÇAK DAHA İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Türk Hava Yollarının (THY) Libya'daki Türk vatandaşlarını getirmek için hazırladığı bir özel uçak daha İstanbul'dan Trablus'a gitti. THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Libya'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Atatürk Havalimanı'nda hazırlanan THY'ye ait TK 3695 sefer sayılı Airbus 330 tipi 250 yolcu kapasiteli özel uçak, saat 08.00'de Trablus'a hareket etti. Bugün Trablus'a iki özel uçağın daha gönderilmesi planlanıyor. -TAV ÇALIŞANLARINI TAHLİYE EDİYOR- TAV İnşaat, Libya'daki 250 Türk vatandaşı çalışanından 128'ini tahliye etti. TAV İnşaat'tan yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleştirilen Yeni Tripoli Havalimanı Projesi'ni ortaklarıyla üstlenen TAV İnşaat'ın, Bingazi'de ağırlıklı olarak meydana gelen olayların ülke geneliyle birlikte Başkent Trablus'ta da yayılması nedeniyle çalışanlarına yönelik tahliye kararı aldığı bildirildi. Bu çerçevede, çalışanların Libya'daki durum istikrar kazanana kadar ülkelerine dönmeleri kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Projede çalışan 4 bin kişiden 250'si Türk vatandaşı, 3 bini Taylandlı ve Vietnamlıdır. 128 çalışanın güvenli bir şekilde ülkeden tahliyesi Tunus Air'den kiralanan özel uçakla gerçekleştirilmiştir. Libya'nın başkenti Trablus'tan hareketle TAV İnşaat çalışanları önce Tunus'un Enfidha Havalimanı'na ardından İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilmiştir. TAV İnşaat CEO'su Sani Şener de çalışanlara eve dönüş yolculuğunda eşlik etmiştir. Taylandlı ve Vietnamlı çalışanların tahliyesi için proje ortakları Lübnanlı CCC ve Brezilya merkezli Odebrecht firmasıyla konsorsiyum olarak TAV İnşaat en üst seviyede gayret göstermektedir. Libya'nın başkenti Trablus'ta gerçekleştirilen Yeni Tripoli Havalimanı projesine yönelik halihazırda bir olumsuzluk meydana gelmemiştir.'' Açıklamada, TAV İnşaat'ın projesinin 1,5 milyar avro bedelle inşa edilen 20 milyon yolcu kapasiteli Yeni Tripoli Havalimanı'nın yapımını kapsadığı hatırlatıldı. -SEYFÜLİSLAM'IN YARDIMCISI GÖREVİNİ BIRAKTI- Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yardımcısı, yönetim karşıtı gösterilerde şiddet kullanılmasını protesto etmek için görevini bıraktı. Yusuf Savani, Reuters'a yolladığı açıklamada, şiddet kullanımından duyduğu dehşeti ifade etmek için Kaddafi Vakfı'ndaki görevinden geçen pazar günü istifa ettiğini belirtti. Savani'nin vakfın genel müdürü olduğu bildirildi.