-TRABLUS VE TACURA VURULDU KAHİRE (A.A) - 24.03.2011 - Libya devlet televizyonu, koalisyon güçlerinin hava saldırısında başkent Trablus ile Tacura kentlerinde yerleşim yerleri ile askeri bölgelerin hedef alındığını bildirdi. Libya devlet televizyonunun haberini duyuran Reuters ajansı, Batılı koalisyon güçlerinin daha önceki saatlerde Libya içlerindeki askeri hedefleri vurduğunu kaydetti. Ajansa göre televizyon ayrıca, Libya hükümetinin, Uganda'nın Libya'daki durumla ilgili Afrika Birliğinin olağanüstü toplantı düzenlemesi çağrısını memnunlukla karşıladığını belirtti. -''ÖLÜ SAYISI 100'Ü BULDU''- Libya hükümeti, koalisyon güçlerinin hava saldırılarında ölenlerin sayısının yaklaşık 100'ü bulduğunu açıkladı. Hükümet sözcülerinden Musa İbrahim, ayrıca Batılı koalisyon güçlerinin bugün ilerleyen saatlerde Libya'nın telekomünikasyon altyapısına saldırı planladığını düşündüklerini, bu yönde istihbarat aldıklarını söyledi. Böyle bir saldırının düzenlenmesi durumunda, bunun gayri ahlaki ve gayri meşru olacağını çünkü bu yapıların sivil hedefler olduğunu ifade eden İbrahim, Batılı hükümetleri de isyancıların tarafında savaşmakla suçladı. Hükümet sözcüsü, "Biz sözümüzü tuttuk. Ateşkesi uyguluyoruz. Biz sadece, tabii ki hakkımız olan, hava saldırılarına yanıt veriyoruz ve doğudaki isyancılar ise hava harekatı himayesinde ordumuza saldırıyor" dedi. BM'nin uçuşa yasak bölge ilanını uygulama gerekçesiyle Libya'ya harekat düzenleyen Batılı ülkelerin askeri yetkilileri ise hava saldırılarında sivil kayıplar olduğunu yalanlıyor. Öte yandan, Bingazi hastanesinden adını açıklamak istemeyen bir doktor, Kaddafi güçlerinin saldırısında geçen cuma gününden bu yana 109 kişinin öldüğünü, 81'i ağır olmak üzere 1300 kişinin yaralandığını belirtti. -KANADA 2 KEŞİF UÇAĞI YOLLADI- OTTAWA – Kanada Savunma Bakanı Peter MacKay, Libya'daki koalisyon güçlerinin operasyonlarında görev yapmak üzere 2 adet CP-140 Auroras tipi keşif uçağının bölgeye gönderildiğini açıkladı. Peter MacKay, keşif uçaklarının, bölgede görev yapan savaş uçaklarına stratejik bilgi sağlamada önemli görev yapacaklarını belirtti. CP-140 Auroras keşif uçakları 17 saat havada kalabiliyor. Uçaklar, son teknoloji ürünü radar, tarama ve keşif cihazları ile donatılmış durumda. Kanada'nın bölgedeki askeri varlığı, son 2 keşif uçağı ile artarken, askeri personel sayısı da 435'e yükseldi. -''SALDIRILARIN SİVİL KAYBA YOL AÇMADIĞINDAN EMİN DEĞİLİZ''- SİGONELLA - ABD Afrika Komutanlığı Komutanı General Carter Ham, saldırıların sivil kayba yol açmadığından emin olmadıklarını belirtti. General Ham, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Hiçbir sivil kayıp olmadığından emin olamayacağını, ancak hedeflerinde çok seçici olduklarını'' belirterek, bu operasyonda pilotlarının, meşru hedefler olsa bile sivil kayba yol açmamak amacıyla askeri hedefleri vurmama kararı aldıklarını söyledi. General Ham, sivilleri öldürenlerin Kaddafi rejimi yanlıları olduğunu, sivilleri koruyanların ise bu operasyonu yürüten BM güçleri olduğunu kaydetti. General ayrıca, Libya uçaksavar sistemlerinin koalisyon güçlerinin hava saldırıları sonucunda ''artık hemen hemen yok olduğunu'', bundan böyle hedeflerinde ''karada sivillere saldıran Libya birliklerinin'' bulunduğunu, ''bu hedefin de civarda siviller bulunduğundan dolayı en zor bir hedef'' olduğunu belirtti. Libya hükümeti, koalisyon güçlerinin beş günkü hava saldırılarında ölenlerin sayısının yaklaşık 100'ü bulduğunu açıklamıştı. -UNESCO'DAN KOALİSYON GÜÇLERİNE UYARI PARİS - Birleşmiş Milletler Bilim eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Genel Direktörü İrina Bokova, Libya'da askeri harekat gerçekleştirmekte olan koalisyon güçlerine, UNESCO'nun 1954 tarihli Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi ve Ek Protokollerine uygun hareket etme çağrısında bulundu. Bokova, koalisyona katılan 10 ülkeden sekizinin söz konusu sözleşmeye taraf olduğuna dikkat çekti ve kültürel varlıkların etkili bir şekilde korunması konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesini istedi. Libya'nın, UNESCO ''Dünya Miras Listesi''ne kayıtlı 5 alanı bulunuyor.