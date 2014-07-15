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Dünya

Trablus Havalimanı'na roketli saldırı

Trablus Havalimanı'ndan tüm uçuşlar Çarşamba gününe kadar iptal edildi

15 Temmuz 2014 17:08

Libya'nın başkenti Trablus'ta rakip isyancı grupların çatışmasında, ulusalararası havalimanı da roketlerin hedefi oldu. Saldırıda bir kişi öldü, 12 uçak zarar gördü.

BBC'ye konuşan güvenlik görevlileri, Pazartesi akşamı havalimanına çok sayıda roket atıldığını söyledi.

Saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Havalimanının kontrol kulesi de zarar gördü.

Trablus Havalimanı'ndan tüm uçuşlar Çarşamba gününe kadar iptal edildi.

Birleşmiş Milletler, ülkedeki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine, bütün personelini geri çekeceğini açıkladı.

 

Avrupa'ya uçuş yok

 

Trablus'un 30 km güneyindeki havalimanı, Libya'yı dış dünyaya bağlayan ana uçuş yoluydu.

Ülkenin ikinci büyük havalimanı olan Bingazi Havalimanı da iki aydır kapalı.

Misrata Havaalanı da, Trablus Havalimanı'nın kontrol kulesinin gördüğü zararla bağlantılı olduğu tahmin edilen bir nedenle dün kapatıldı.

Havaalanlarının kapatılmasının ardından Libya ile Avrupa arasında uçuşlar kesildi.

Ülkede hala çalışır durumda olan birkaç küçük havaalanı var ancak bunlar Avrupa Birliği standartlarını karşılamadıklarından ötürü Avrupa uçuşlarında kullanılamıyor.

Ülkedeki Birleşmiş Milletler konvoyu da bu nedenle Libya'yı karadan, Tunus üzerinden terketti.

Trablus Havalimanı çevresindeki çatışmalar, iki yıldır havalimanını kontrolü altında tutan Zintan bölgesinden isyancılar ile karşı saldırıya geçen başka bir isyancı grup arasında yaşanıyor.

Havalimanı çevresindeki çatışmalarda Pazar gününden bu yana en az yedi isyancı öldü.

Libya'da, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana istikrar sağlanamadı.

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