-Trablus Havalimanı uçuşa açılıyor TRABLUS (A.A) - 30.10.2011 - Trablus Havalimanı'nın 1 Kasım'da uluslararası uçuşa açılacağı bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Ulaştırma Bakanı Enver El Feyturi, AA muhabirinin sorusu üzerine, Trablus Havalimanı'nın 1 Kasım'da uluslararası uçuşa açılacağını söyledi. Feyturi, daha önce iç hatlar uçuşlarının yapıldığı Mitiga'ya inen Türk Hava Yolları uçaklarının bundan sonra Trablus'a inebileceğini belirtti. BM Güvenlik Konseyi, 18 Mart'ta aldığı kararla Trablus Havalimanı'nı uçuşlara kapatmıştı. Konsey, yarın saat 23.59 itibarıyla Libya üzerindeki uçuşa yasak bölge ve yabancı güçlerin Libya'daki sivilleri koruma amacıyla yaptıkları tüm askeri müdahalelerin ve operasyonların sonlandırılacağını bildirmişti. Savaş sırasında bazı kısımları zarar görmüş olan havalimanından, küçük uçaklarla yaralıların nakilleri gerçekleştiriliyordu.