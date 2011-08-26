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Dünya

Trablus havaalanı bombalandı DUBAİ (A.A)

26 Ağustos 2011 17:52

-Trablus havaalanı bombalandı DUBAİ (A.A) - 26.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, başkent Trablus'taki havaalanını bombaladıkları bildirildi. El Arabiya televizyonu, havaalanındaki bir uçağın hasar görmesine neden olan bombalamanın ardından Kaddafi yanlısı güçler ile havaalanı yakınındaki Libyalı muhalif güçler arasında silah çatışma çıktığını duyurdu. Öte yandan Libyalı muhalif güçlerin, Trablus'taki Kaddafi güçlerin anlaşma yapmayı reddettiği en önemli bölgelerden Ebu Salim ilçesine baskın düzenledikleri belirtildi. NATO savaş uçakları dün aynı bölgedeki bir eve hava saldırısı düzenlemişti.

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