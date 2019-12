-TRABLUS BÜYÜKELÇİSİ YURDA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, Libya'daki Türk Büyükelçiliğinin tahliye edilmesi kararının ardından 12 kişilik elçilik personeliyle birlikte Türkiye'ye döndü. THY'nin tarifeli uçağıyla 18.30'da Tunus'tan İstanbul'a gelen Şahinkaya, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın tarafından karşılandı. Şahinkaya VIP Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, hükümetin yaptığı değerlendirme sonucu Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nin tahliye edilmesinin kararlaştırıldığını hatırlatarak, bu çerçevede Türkiye'ye döndüklerini söyledi. Büyükelçiliğin toplam 29 personeli bulunduğuna işaret eden Şahinkaya, personelin 17 kişilik bölümünün ilk etapta 26 Nisan günü karayoluyla Tunus'un Başkenti Tunus'a giderek, oradan da 27 Nisan'da Türkiye'ye ulaştığını belirtti. Şahinkaya, elçilikte kalan 12 kişilik çekirdek kadrodan 4'ünün idari ve diğer personelden, 8'inin ise özel harekat polisinden oluştuğunu kaydetti. Büyükelçi Şahinkaya, ''Bu personelle dün sabah 3 araçla Trablus'tan yola çıkıp karayoluyla 180 kilometre katettik. Tunus sınırını geçtikten sonra Tunus'ta da 600 kilometre yol yaparak, toplam 780 kilometre yol katederek Başkent Tunus'a ulaştık. Geceyi Tunus Büyükelçiliği'nde geçirdik. Bu arada Libya'dan getirdiğimiz resmi araçları da Tunus Büyükelçiliği garajına güvenlik içinde bıraktık. Tunus'tan da yolumuza devam ederek 12 kişilik personelle İstanbul'a tahliye olduk. Yolculuğumuzu Ankara'ya devam ederek tamamlayacağız'' dedi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Büyükelçi Şahinkaya, Libya ve Trablus'taki son duruma ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi: ''Son günlerde güvenlik durumu daha da menfi hale gelmişti. O çerçevede ellerinde silah olan kişiler memnun olduklarında veya kızdıklarında her şekilde havaya ateş ederek reaksiyonda bulunuyorlardı. Tabii bunlar güvenlik riski yaratıyor. Uluslararası operasyon çerçevesindeki hava operasyonları ve arkasından uçaksavar reaksiyonları da belli bir stres yaratıyordu. Bu stres sonucunda da şehirde belli güvenlik riskleri oluşuyordu. Dolayısıyla Trablus şehrinde durum bu. Ama Libya büyük bir ülke, başka şehirleri de var. Oralarda bazı yerlerde çatışmalar devam ediyor. Bingazi'de, Misrata'da olan durumları biliyorsunuz. Ülkemizin tutumunu biliyorsunuz. Sayın Başbakanımız 7 Nisan'da Türkiye'nin Libya'ya ilişkin tutumunu açıkladı. Bugün de daha kapsamlı bir açıklama yaparak Sayın Başbakanımız Türkiye'nin tutumunu çok net olarak uluslararası kamuoyuna duyurdu. Dolayısıyla Türkiye'nin tutumu, Libya'da her zaman kan akışını durdurarak, suhuletle, diyalog yoluyla barışın sağlanmasına yönelik olacaktır. Hükümetimizin bundan sonraki politikası da bu istikamette olacaktır.'' Şahinkaya, hava saldırısında Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlunun öldürülmesinin ardından ülkedeki durum ve yabancılara yönelik tutum konusundaki bir soru üzerine de, ''Kaddafi'nin oğlu ve torunları öldürüldükten sonra yurt dışına çıkışlarda artış oldu ama zorlaştırıldı diyemeyiz. Ama çıkışlarda artış oldu, konvoylar fazlalaştı. Kuyruklar fazlalaştı, güvenlik kontrolleri arttı. Yorucu oldu. Biz Tunus'a dün geldik, yoğunluk vardı ama can ve mal güvenliği açısından çok fazla bir risk olduğunu söyleyemeyiz'' dedi. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'ne bir saldırının olup olmadığı ve tahliyenin nedeninin ne olduğuna ilişkin bir soru üzerine de Şahinkaya, ''Ciddi bir tehdit olduğunu söyleyemem'' cevabını verdi.