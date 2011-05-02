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TRABLUS BÜYÜKELÇİLİĞİNE GEÇİCİ TAHLİYE ANKARA (A.A)

02 Mayıs 2011 18:02

-TRABLUS BÜYÜKELÇİLİĞİNE GEÇİCİ TAHLİYE ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, son dönemde Libya'da güvenlik şartlarının değişmesi nedeniyle dün gece önemli bir karar aldıklarını ve Trablus'daki Türk Büyükelçiliğinin geçici bir süre tahliye edilmesine karar verdiklerini açıkladı. Davutoğlu, AK Parti Genel Merkezinden çıkarken gazetecilerin soruları üzerine Usame bin Ladin'in öldürülmesini ve Libya'ya ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, son dönemde Libya'da güvenlik şartlarının değişmesi ve büyük bir güvenlik riski oluşturması itibariyle dün gece önemli bir karar aldıklarını söyleyerek, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya ve personelinin salimen şu anda Tunus'ta olduklarını kaydetti. "Tabi bu Türkiye'nin yürüteceği çalışmaların kesilmesi anlamına gelmez" diyen Davutoğlu, çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini, önümüzdeki bir iki gün içinde de Libya Temas Grubu'nun Roma toplantısı öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürütülen çalışmalar konusunda kapsamlı bir açıklamasının söz konusu olacağını bildirdi. Davutoğlu, Ladin'in öldürülmesi ile ilgili olarak da Türkiye'nin uluslararası terörizme karşı mücadelede öncü rol oynamış bir ülke olduğunu belirterek, Ladin'in son dönemde İslam ile terörizmin irtibatlandırılmasına yönelik son derece yıkıcı çalışmalar içinde olduğuna dikkat çekti.

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