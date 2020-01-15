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Trablus ateş altındayken Akar: Hafter'in 'ateşkes bitti' sözünün sahada bir karşılığı yok

15 Ocak 2020 13:04

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu'nun roket saldırısına uğradıklarını açıklamasından kısa süre sonra Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Halife) Hafter'in ateşkes bitti sözünün sahada bir karşılığı yok" açıklamasında bulundu.

Akar, "Ateşkesin çöktüğünü söylemek için henüz erken" değerlendirmesinde de bulundu. Hafta başında Moskova'da yapılan zirvede Halife Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan zirveyi terk etmişti.

Millî Savunma Bakanı, "Rusların yapacağı çalışmaların sonuçlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandu. Moskova görüşmelerin başarısız olmasından sonra ateşkes çabalarının süreceğini söylemişti.

 

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