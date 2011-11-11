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Dünya

Trabelsi'nin ayakkabıları ve mücevheri ortaya çıktı TUNUS (A.A)

11 Kasım 2011 23:08

-Trabelsi'nin ayakkabıları ve mücevheri ortaya çıktı TUNUS (A.A) - 11.11.2011 - Tunus'un devrik devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin sarayının mahzenlerinde eşi Leyla Trabelsi'ye ait bin çift pahalı ayakkabı, bin 500 parça mücevherat ve tıbbi malzeme stokları ortaya çıkarıldı. Tunus'ta eski rejimin rüşvet ve yolsuzluklarını soruşturma komisyonunun raporunu basına açıklayan hukukçu Neci Bakkuş, ''Utandım, tüm ulusça utandık. Başkentin Sidi Busaid semtindeki bu sarayın müze yapılmasını öneriyorum'' dedi. Komisyonun eski rejime ait kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, bankalar, gümrük, medya, avukatlık büroları gibi yerlerdeki yolsuzluğun boyutuyla ilgili raporu 345 sayfa tuttu. Yolsuzluk ve rüşvetin tüm alanları etkilediği belirtilen raporda, özellikle yönetim, adalet, tapu, kadastro, arazi, devlet kuruluşları, kamu satışları, büyük projeler, özelleştirme, telekomünikasyon, vergi, medya ve bankaların nasibini aldığı kaydedildi. Raporda, Suudi Arabistan'a kaçan Bin Ali'ye yakın isimler arasında partisi 23 Ekim'deki seçimlerde Kurucu Meclis'te 26 milletvekili çıkaran Londralı zengin işadamı Haşmi Haamdi de yer aldı.

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